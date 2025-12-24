Mardin'de Emniyet Kemeri ve Trafik Kuralları Bilgilendirmesi

Mardin’de trafik polisleri, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü.

Denetim ve bilgilendirme detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini artırmak ve yolculuklarda emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla il merkezi ile ilçelerdeki otogarlarda denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, otogarlardan sefere çıkan otobüslerin sürücüleri ile yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kent genelinde 1-22 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 655 araç denetlenirken, 18 bin 738 yolcu ile bin 362 sürücü bilgilendirildi.

Emniyet kemerinin önemi

"Emniyet kemeri kullanımı, kazalarda ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 50 oranında azaltır. Emniyet kemeri, araç içinde savrulmayı, araç dışına fırlamayı ve araç ile zemin arasında sıkışmayı önler. Emniyet kemeri basit bir alışkanlık değil, hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen her yolculukta, her koltukta emniyet kemerinizi takınız" denildi.

