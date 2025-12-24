Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması: 255 Personel, 1 Ruhsatsız Tabanca

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 83 ekip ve 255 personel katıldı. Denetimler kapsamında 29 okul çevresi, 5 umuma açık yer, 28 metruk bina ile 24 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamalarda 2 bin 813 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca bin 261 araç ve sürücüsü denetlendi; kural ihlali tespit edilen 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

"Medeniyetler şehri Mardin’de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

