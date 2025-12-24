DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması: 255 Personel, 1 Ruhsatsız Tabanca

Mardin'de 83 ekip ve 255 personelin katıldığı huzur ve güven uygulamasında 2 bin 813 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:36
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması: 255 Personel, 1 Ruhsatsız Tabanca

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 83 ekip ve 255 personel katıldı. Denetimler kapsamında 29 okul çevresi, 5 umuma açık yer, 28 metruk bina ile 24 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamalarda 2 bin 813 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca bin 261 araç ve sürücüsü denetlendi; kural ihlali tespit edilen 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

"Medeniyetler şehri Mardin’de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE EŞ ZAMANLI OLARAK...

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN UYGULAMAYA 83 EKİP VE 255 PERSONEL KATILDI

MARDİN’DE GENEL ASAYİŞİN VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Hendek'te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Günde 8 Gözaltı
2
Zonguldak'ta Kurşun Yağdı: Boşanma Aşamasındaki Eş Anne ve Kızını Öldürdü
3
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması
4
Antalya Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
5
Kundu Sahili'nde traktör kazası — 18 yaşındaki Mehmet Tosun hayatını kaybetti
6
İnegöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
7
Kayseri'de eski komşusunu vuran kadın: "Evlenme isteğimi reddetti, vurdum"

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı