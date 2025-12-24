Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Çetinler Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, kavgaya ilişkin neden henüz belirlenemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralananlar: Süleyman İ. (51), Faiz İ. (55), Semire İ. (52) ve Abdi İ. (53). Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

