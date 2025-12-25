Melikgazi'de Kavşakta Kaza: Otomobil Motosiklete Çarptı, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Talas Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada, M.U. yönetimindeki 34 ACH 528 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki 40 ACM 823 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan L.Ö. olayda ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından L.Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafik düzeni ve soruşturma

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza sonrası motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

