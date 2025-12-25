DOLAR
42,72 0,09%
EURO
50,43 0,03%
ALTIN
6.165,36 0,04%
BITCOIN
3.752.101,8 -0,31%

Melikgazi'de Kavşakta Kaza: Otomobil Motosiklete Çarptı, 1 Ağır Yaralı

Kayseri Melikgazi'de Talas ve Kartal Bulvarı kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet yolcusu L.Ö. ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:54
Melikgazi'de Kavşakta Kaza: Otomobil Motosiklete Çarptı, 1 Ağır Yaralı

Melikgazi'de Kavşakta Kaza: Otomobil Motosiklete Çarptı, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Talas Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada, M.U. yönetimindeki 34 ACH 528 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki 40 ACM 823 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan L.Ö. olayda ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından L.Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafik düzeni ve soruşturma

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza sonrası motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAVŞAKTA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAVŞAKTA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞIRKEN, KAZADA MOTOSİKLETTEKİ YOLCU YARALANDI.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAVŞAKTA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
2
İzmir Kiraz’da feci kaza: 17 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralı
3
Melikgazi'de Kavşakta Kaza: Otomobil Motosiklete Çarptı, 1 Ağır Yaralı
4
Esenyurt’ta Villanın Çatı Yangını Bitişik Eve Sıçradı
5
Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı
6
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı