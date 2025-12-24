Mersin'de Market Hırsızı Kameraya Yakalandı, Polis Operasyonuyla 2 Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan olayda, otomobille gelen şüpheli alışveriş yaptıktan sonra tezgaha koyduğu kendi telefonunu aldıktan sonra kasadaki şahsın cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve durum polis ekiplerine bildirildi. Görüntüler üzerinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve polis merkezi ekipleri, şüpheli şahıs ile olayı gerçekleştiren aracın sürücüsünü tespit etti.

Düzenlenen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

