Mersin'de Markette Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada, 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin Adanalıoğlu Mahallesi'nde bir markette kasa görevlisinin cep telefonu çalındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis operasyonuyla 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:35
Mersin'de Markette Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada, 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Markette Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada

Olayın Detayları ve Polis Operasyonu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde bir markette yaşanan hırsızlık olayında, alışveriş yapan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobille markete gelen şüpheli alışverişini tamamladı. Tezgaha koyduğu kendi telefonunu aldıktan sonra, kasadaki şahsın cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve polis merkezi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüpheli şahıs ile aracı kullanan kişiyi tespit etti ve düzenlenen operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

