Milas'ta Aydınlatma Direğine Sıkışan Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesi İkiztaş Mahallesi’nde aydınlatma direğine sıkışan buzağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, D.A. isimli kadına ait buzağı aydınlatma direğindeki demirlerin arasına sıkıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kurtarma çalışması

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, direkteki demirleri genişleterek sıkışan buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı ve sahibine teslim etti.

