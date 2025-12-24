Milas'ta Sahte İçki ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyon ve gözaltılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlar 24 Aralık 2025 günü saat 10.00 sularında Güllük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler M. Ü. (59) ve H. B. (62) isimli şahısların ikametlerinde detaylı aramalar yapıldı ve şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda, adeta küçük bir imalathane düzenini andıran stoklar bulundu. Ele geçirilenler arasında: 90 litre etil alkol, 550 gram anason yağı, 29 litre içki, 12,5 litre içki, 3 litre içki, 6 adet farklı boyutlarda içki, 1 adet içki, 4 adet çeşitli markalarda içki, 2 adet içki, ayrıca 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 1 adet boş şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasaklı 13 adet bıçak yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

MİLAS’TA SAHTE İÇKİ VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ