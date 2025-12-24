Moskova'da bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Fanil Sarvarov'un öldüğü noktaya yakın bölgede saldırı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yeletskaya Caddesi yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti. Olay, son 3 günde kentte kaydedilen ikinci bombalı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un pazartesi günü suikasta uğradığı noktanın yakınında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin tespit edildiğini bildirdi. Polislerin şahsa yaklaştığı sırada patlayıcı bir düzenek infilak etti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklamasına göre saldırıda hayatını kaybeden iki polisin yanı sıra şüphelinin de öldüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Korgeneral Fanil Sarvarov, pazartesi günü aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzenek infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

