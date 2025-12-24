Muğla’da Yeni Yıl Öncesi 1 Ton 235 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Jandarma, sorumluluk bölgesinde geniş çaplı denetim yaptı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeni yıl öncesi Jandarma sorumluluk bölgelerinde 384 personel ile kaçak, merdiven altı ve sahte içki uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 859 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 520 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan adli arama faaliyetlerinde; Bin 19 litre kaçak şarap (bir ton on dokuz litre) ve 216 litre etil alkol olmak üzere toplam Bin 235 litre (bir ton iki yüz otuz beş litre) sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Ayrıca 120 kg kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, şarjör, 13 adet bıçak ve 13 adet tabanca mermisi bulundu.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

