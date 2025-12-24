DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,68 0,04%
ALTIN
6.192,1 -0,18%
BITCOIN
3.741.697,03 0,69%

Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Muğla Emniyeti, 20-23 Aralık tarihlerinde yürüttüğü operasyonda 6 kişiyi tutukladı; aramalarda metamfetamin, skunk, esrar ve 47.075 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:32
Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında 20-23 Aralık tarihlerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon yürüttü. Operasyon kapsamında il dışından uyuşturucu getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyon Bölgesi ve Aramalar

Çalışmalar, Muğla'nın Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde yapıldı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aramalarda ele geçirilenler arasında; 2 kilo 100 gram metamfetamin, 1 kilo 119 gram skunk, 3 gram esrar, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 11 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 47.075 TL para yer aldı.

Şüpheliler Hakkında İşlem

Toplamda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YENİ YIL ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 6 TUTUKLAMA

YENİ YIL ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 6 TUTUKLAMA

YENİ YIL ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 6 TUTUKLAMA

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219
2
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi
3
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı
4
Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu
5
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
6
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı
7
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı