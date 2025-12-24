Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında 20-23 Aralık tarihlerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon yürüttü. Operasyon kapsamında il dışından uyuşturucu getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyon Bölgesi ve Aramalar

Çalışmalar, Muğla'nın Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde yapıldı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aramalarda ele geçirilenler arasında; 2 kilo 100 gram metamfetamin, 1 kilo 119 gram skunk, 3 gram esrar, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 11 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 47.075 TL para yer aldı.

Şüpheliler Hakkında İşlem

Toplamda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

