Muş’ta 2 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs JASAT ile Yakalandı

JASAT, kamu kurumlarından hırsızlık suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.'yü Muş Merkez'de yakalayıp Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:56
Operasyon ve teslim

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. isimli şahıs yakalandı.

JASAT ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yapılan takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Muş İlamat İnfaz Bürosu kararına istinaden B.Ö.'nün Muş Merkez ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyon, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen faaliyet kapsamında gerçekleştirildi. JASAT ekipleri düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan B.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Jandarma kaynakları, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

