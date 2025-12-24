DOLAR
Narkotik Köpeği Leo, Namık Kemal Üniversitesi'nde İlgi Odağı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün etkinliğinde narkotik köpeği Leo, öğrencilerle buluştu; bağımlılık, zararlı maddeler ve destek mekanizmaları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:47
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite gençliğinin huzur ve güvenliğini sağlamak ile zararlı alışkanlıklarla mücadele hedefiyle düzenlediği programda, narkotik köpeği "Leo"'yu öğrencilerle buluşturdu.

Etkinlik ve bilgilendirme

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen buluşma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileriyle kampüs içinde yapıldı. Program kapsamında, Narko Gençlik Projesi çerçevesinde gençlere yasaklı maddeler, bu maddelerin bireysel ve toplumsal zararları, bağımlılığa sürükleyen riskli ortamlar ve korunma yolları hakkında detaylı bilgi verildi.

Leo'nun rolü ve öğrenci etkileşimi

Etkinlikte ayrıca, narkotik çalışmalarında görev yapan köpeklerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü anlatıldı ve Leo öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Öğrenciler Leo ile yakından ilgilenme fırsatı bulurken, yetkililer köpeğin görevleri ve eğitim süreçleri hakkında bilgiler paylaştı.

Destek mekanizmaları ve gençlerle diyalog

Sohbet havasında geçen buluşmada gençler merak ettikleri konuları sorarken, emniyet yetkilileri de öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi. Etkinlikte ayrıca, öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda başvurabilecekleri kurumlar ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve önleyici çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

