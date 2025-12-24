Niğde'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı Mevkii'nde ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayardı Bağları Titreyen Çayırı Mevkii'nde bulunan boş bir arazide hareketsiz halde bir kişi gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk incelemede kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde kapsamlı inceleme yapan ekipler, şahsın cansız bedeninin yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldığını açıkladı.

Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

