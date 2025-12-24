Niğde'de Ceset Kayıp İhbarı Yapılan Ali Andaç’a Ait Oldu

Niğde'de bulunan ceset, kayıp başvurusu yapılan Ali Andaç'a ait olduğu tespit edildi

Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır'da bulundu

Niğde merkez Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde saat 14.30 sıralarında bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine emniyet ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kişinin kısmen yanmış vücudu üzerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları sonucunda cansız bedenin, ailesi tarafından 24 Aralık 2025 günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunulan 56 yaşındaki Ali Andaç'a ait olduğu tespit edildi.

Andaç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

