DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Niğde'de Ceset Kayıp İhbarı Yapılan Ali Andaç’a Ait Oldu

Niğde'de Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde bulunan cesedin, ailesinin 24 Aralık 2025'te kayıp başvurusu yaptığı 56 yaşındaki Ali Andaç'a ait olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 18:45
Niğde'de Ceset Kayıp İhbarı Yapılan Ali Andaç’a Ait Oldu

Niğde'de bulunan ceset, kayıp başvurusu yapılan Ali Andaç'a ait olduğu tespit edildi

Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır'da bulundu

Niğde merkez Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde saat 14.30 sıralarında bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine emniyet ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kişinin kısmen yanmış vücudu üzerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları sonucunda cansız bedenin, ailesi tarafından 24 Aralık 2025 günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunulan 56 yaşındaki Ali Andaç'a ait olduğu tespit edildi.

Andaç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

NİĞDE’DE BULUNAN CESEDİN, AİLESİ TARAFINDAN KAYIP İHBARI YAPILAN ALİ ANDAÇ'A AİT OLDUĞU...

NİĞDE’DE BULUNAN CESEDİN, AİLESİ TARAFINDAN KAYIP İHBARI YAPILAN ALİ ANDAÇ'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
2
Çorum’da hafif ticari araç 8 metrelik duvardan saha içine düştü: 1 ağır yaralı
3
Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonu: 232 Aranan Yakalandı, 23’ü Cezaevine Gönderildi
4
Bursa Nilüfer'de Uyuşturucu İmalathanesine Jandarma Operasyonu: 1 Gözaltı
5
8 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Kadın Fethiye’de Yakalandı
6
Burdur’da Yolcu Otobüsü Sürücüsüne Ceza: Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı
7
Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı