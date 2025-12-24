DOLAR
Niğde Otogarında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli, 1.282 Hap Ele Geçirildi

Niğde'de jandarma operasyonunda otogarda yakalanan 1 şüpheliye ait eşyalar ve üzerinde 1.282 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:12
Jandarmadan istihbarata dayalı operasyon

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Niğde otogarında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1.282 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçlarından adli işlemlere başlandığı bildirildi.

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı