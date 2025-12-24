Niğde Otogarında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli, 1.282 Hap Ele Geçirildi

Niğde Otogarında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Jandarmadan istihbarata dayalı operasyon

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Niğde otogarında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1.282 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçlarından adli işlemlere başlandığı bildirildi.

