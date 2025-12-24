DOLAR
Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 bin 298 Araç Kontrol Edildi

Ordu’da polis ekipleri son bir haftada 15 bin 298 aracı denetledi; 3 bin 22 sürücüye işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi, 47 ehliyet geri alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:11
Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 bin 298 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 bin 298 Araç Kontrol Edildi

Emniyetin açıklaması ve denetim sonuçları

Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürüttükleri denetimlerde son bir haftada 15 bin 298 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 22 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 29 araç trafikten men edildi ve 47 araç sürücüsünün ehliyeti geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği ve bu kazalarda 61 kişinin yaralandığı bildirildi.

İhlallerin dağılımı

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, şu ihlaller tespit edilerek işlem yapıldı: 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 54 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 150 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 514 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 102 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 251 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 51 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

