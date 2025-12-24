Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Operasyon ve ele geçirilen maddeler
Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 18 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 49 adet sentetik ecza, 3 gram esrar ve 12 adet ecstasy ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında hakkında işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
