Orhangazi'de Zeytinlik Soygunu: 500 Kilo Zeytin Çalındı

Orhangazi'de zeytinlikten 500 kilo zeytin çalındı

Çakırlı Mahallesi'nde gece baskını

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya giren hırsızlar, gece yarısı gerçekleştirdikleri operasyonda sahibi Metin Özdemir'den önce davranarak ağaçları boşalttı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler gelişigüzel zeytinleri toplayıp gün aydınlanmadan kaçtı. Sabah saatlerinde bahçesine gelen Metin Özdemir, ağaçlardaki zeytinlerin toplandığını ve zeminde zeytinlerin olduğunu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, zeytinlikte inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde, tarladan yaklaşık 500 kilo zeytinin alındığı belirlendi. Zanlıları yakalamaya yönelik soruşturma sürüyor.

