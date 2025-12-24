DOLAR
Sadettin Saran'dan kokain testi açıklaması: 'Hayatım boyunca kullanmadım'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp raporunda saç örneğinde kokain tespit edildiği iddiasını reddetti; yeniden test ve bağımsız inceleme talep etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:34
Sadettin Saran'dan kokain testi açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Saran'ın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği saç örneğinde yapılan incelemede kokain değerinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Sosyal medya açıklaması

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tip Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Öte yandan, hakkında gizlilik karan bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır"

Saran, açıklamasında Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden test yapılacağını ve uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında da ilgili tüm testlerin en hızlı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına inandığını vurguladı.

