Sadettin Saran Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır"

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI.