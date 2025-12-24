Safranbolu'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza yerinde ilk müdahale yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark Alışveriş Merkezi kavşağında gerçekleşti. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 54 AIE 443 plakalı kamyonet, Safranpark Alışveriş Merkezi'ne giriş yapmak için yavaşlayan ve aynı yönde sağ şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki 37 EH 529 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.D. ile araçta yolcu olarak bulunan V.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

