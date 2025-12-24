DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Safranbolu'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Karabük-Kastamonu yolu Safranpark kavşağında kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:45
Safranbolu'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Safranbolu'da kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza yerinde ilk müdahale yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark Alışveriş Merkezi kavşağında gerçekleşti. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 54 AIE 443 plakalı kamyonet, Safranpark Alışveriş Merkezi'ne giriş yapmak için yavaşlayan ve aynı yönde sağ şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki 37 EH 529 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.D. ile araçta yolcu olarak bulunan V.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SAFRANBOLU İLÇESİNDE KAMYONETİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

SAFRANBOLU İLÇESİNDE KAMYONETİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Hendek'te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Günde 8 Gözaltı
2
Zonguldak'ta Kurşun Yağdı: Boşanma Aşamasındaki Eş Anne ve Kızını Öldürdü
3
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması
4
Antalya Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
5
Kundu Sahili'nde traktör kazası — 18 yaşındaki Mehmet Tosun hayatını kaybetti
6
İnegöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
7
Kayseri'de eski komşusunu vuran kadın: "Evlenme isteğimi reddetti, vurdum"

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı