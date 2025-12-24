DOLAR
Sakarya Hendek'te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Günde 8 Gözaltı

Hendek'te 3 günlük polis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:03
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 8 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı

Son 3 gün içinde yapılan çalışmalarda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 3 arama dedektörü köpeği ve idarecisi, 19 ekip olmak üzere toplam 147 personelle sahada görev aldı. Ekipler, belirlenen adreslerde arama ve uygulamalar yaptı.

Ele geçirilenler

Aramalarda şu maddeler ve malzemeler ele geçirildi: 36 gram metamfetamin, 16.75 gram kokain, 1.54 gram esrar, 1.43 gram skunk, ayrıca 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tüfek.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

