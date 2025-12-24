Sakarya Hendek'te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Günde 8 Gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 8 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı

Son 3 gün içinde yapılan çalışmalarda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 3 arama dedektörü köpeği ve idarecisi, 19 ekip olmak üzere toplam 147 personelle sahada görev aldı. Ekipler, belirlenen adreslerde arama ve uygulamalar yaptı.

Ele geçirilenler

Aramalarda şu maddeler ve malzemeler ele geçirildi: 36 gram metamfetamin, 16.75 gram kokain, 1.54 gram esrar, 1.43 gram skunk, ayrıca 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tüfek.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 8 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.