DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,68 0,04%
ALTIN
6.192,1 -0,18%
BITCOIN
3.741.697,03 0,69%

Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı

Samsun Adliyesi AD-KUR ekibi yaklaşık iki yıllık eğitimi tamamlayarak AFAD'dan hafif seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyonu aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:10
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı

Samsun Adliyesi AD-KUR ekibi akreditasyonla göreve hazır

Samsun Adliyesi bünyesinde kurulan Arama ve Kurtarma Birimi (AD-KUR), yaklaşık iki yıl süren eğitim sürecini tamamladı ve AFAD tarafından hafif seviye kentsel arama ve kurtarma birimi olarak akredite edildi.

Eğitim süreci ve akreditasyon

Adalet Bakanlığı'nın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında afetlere hazırlık amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde adliye personelinden oluşan gönüllülük esaslı arama ve kurtarma ekipleri oluşturuldu. Samsun AD-KUR ekibi de bu kapsamda teorik ve uygulamalı AFAD koordinasyonlu eğitim programlarına katıldı.

Programlar sonucunda gerekli yeterlilikleri sağlayan ekip, afet ve acil durumlarda etkin görev alabilecek donanıma ulaştı.

Ekibin yapısı ve hedefleri

Ekibin kadrosunda yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, şoför ve temizlik personeli gibi adliye çalışanları yer alıyor. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kurulan ve eğitimi tamamlanan AD-KUR ekibinin afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerine destek vererek kamu hizmetlerinin sürekliliğine katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

AD-KUR, HAFİF SEVİYE KENTSEL ARAMA VE KURTARMA BİRİMİ OLARAK AKREDİTASYON BELGESİ ALMAYA HAK...

AD-KUR, HAFİF SEVİYE KENTSEL ARAMA VE KURTARMA BİRİMİ OLARAK AKREDİTASYON BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI.

AD-KUR, HAFİF SEVİYE KENTSEL ARAMA VE KURTARMA BİRİMİ OLARAK AKREDİTASYON BELGESİ ALMAYA HAK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219
2
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu
3
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi
4
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı
5
Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu
6
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
7
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı