Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı

Samsun Adliyesi AD-KUR ekibi akreditasyonla göreve hazır

Samsun Adliyesi bünyesinde kurulan Arama ve Kurtarma Birimi (AD-KUR), yaklaşık iki yıl süren eğitim sürecini tamamladı ve AFAD tarafından hafif seviye kentsel arama ve kurtarma birimi olarak akredite edildi.

Eğitim süreci ve akreditasyon

Adalet Bakanlığı'nın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında afetlere hazırlık amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde adliye personelinden oluşan gönüllülük esaslı arama ve kurtarma ekipleri oluşturuldu. Samsun AD-KUR ekibi de bu kapsamda teorik ve uygulamalı AFAD koordinasyonlu eğitim programlarına katıldı.

Programlar sonucunda gerekli yeterlilikleri sağlayan ekip, afet ve acil durumlarda etkin görev alabilecek donanıma ulaştı.

Ekibin yapısı ve hedefleri

Ekibin kadrosunda yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, şoför ve temizlik personeli gibi adliye çalışanları yer alıyor. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kurulan ve eğitimi tamamlanan AD-KUR ekibinin afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerine destek vererek kamu hizmetlerinin sürekliliğine katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

