Samsun'da Alzheimer Hastası Kayıp Kadın Ormanlık Alanda Yaralı Bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde gece evden çıkan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Ç., sabah ormanlık alanda yaralı bulundu ve Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:54
Samsun'da Alzheimer Hastası Kayıp Kadın Ormanlık Alanda Yaralı Bulundu

Samsun'da Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda yaralı bulundu

Olayın Detayları

SAMSUN (İHA) — Samsun’un Terme ilçesinde gece geç saatlerde evden ayrılan Emine Ç. (83), sabah saat 10.00 sıralarında evine yakın bir ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Olay, Terme ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde meydana geldi. Eşinin durumu fark etmesi üzerine mahalle muhtarı Olgun Köse'ye haber verildi. Muhtarın komşularla birlikte başlattığı arama çalışmalarının ardından durum jandarmaya bildirildi.

Arama çalışmalarına muhtar, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri katıldı. Sabah saatlerinde bulunan yaşlı kadın, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Emine Ç.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

