DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,68 0,04%
ALTIN
6.192,1 -0,18%
BITCOIN
3.741.697,03 0,69%

Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi

Samsun'da İlkadım ve Yakakent'te düzenlenen operasyonlarda 20 litre etil alkol ile 17 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:15
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi

Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi

İlkadım ve Yakakent’te ayrı adreslere baskın

Samsun’da yaklaşan yılbaşı öncesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada toplam 20 litre etil alkol ele geçirildi ve olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.

Diğer operasyonda ise Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki kullanımını önlemeye yönelik bir ikamete baskın düzenledi. Aramada 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE İLKADIM VE YAKAKENT İLÇELERİNDE...

SAMSUN’DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE İLKADIM VE YAKAKENT İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE İLKADIM VE YAKAKENT İLÇELERİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219
2
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu
3
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi
4
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı
5
Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu
6
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
7
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı