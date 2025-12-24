Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi

İlkadım ve Yakakent’te ayrı adreslere baskın

Samsun’da yaklaşan yılbaşı öncesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada toplam 20 litre etil alkol ele geçirildi ve olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.

Diğer operasyonda ise Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki kullanımını önlemeye yönelik bir ikamete baskın düzenledi. Aramada 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

