Samsun Vezirköprü’de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Samsun Vezirköprü’de Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Kaza, saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AJL 839 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken önce karşı yönden gelen 55 FU 661 plakalı otomobile, ardından aynı yönde ilerleyen 06 DM 6909 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralanan Sinan Gülhan, Suna Gülhan ve Muhittin Kaş, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş nedeninin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

