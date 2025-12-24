Şanlıurfa'da Bakkalda Şok Denetim: Çok Sayıda Bozuk Gıda Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bakkal denetiminde şoke eden görüntüler

Eyyübiye Zabıtası ve İl Tarım ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Beykapısı Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanında yaptığı denetimlerde, halk ve çevre sağlığını tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve tarihi geçmiş gıda bulundu.

Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri de destek verdi. Yapılan incelemede dükkanda bulunan gıda maddelerinin büyük bölümünün son tüketim tarihinin geçtiği, küflü ve kurtlanmış olduğu tespit edildi.

Sağlıksız koşullarda muhafaza edilen ürünler arasında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokuşmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi kalemler yer aldı. Ele geçirilen maddeler araçlara yüklenip şehir çöplüğüne götürülerek imha edildi.

Olayla ilgili olarak işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. (EA-SVY-Y)

Şanlıurfa’da bakkal dükkanında yapılan denetimlerde şoke eden görüntüler