Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu

Şanlıurfa’da bakkalda şoke eden denetim: çok sayıda bozuk ürün ele geçirildi

Denetim ve tespitler

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beykapısı Mahallesinde bir bakkalda gerçekleştirdiği denetimde, çok sayıda bozulmuş ve tarihi geçmiş gıda maddesine el koydu. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri de destek verdi.

Ortaya çıkan görüntüler

Denetimde, dükkandaki gıda maddelerinin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş, bazı ürünlerin ise küflenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi. İmal veya satışa uygun olmadığı belirlenen ürünler arasında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi maddeler yer aldı.

İmha ve yasal süreç

Sağlıksız şartlarda muhafaza edilen ürünler araçlara yüklenip şehir çöplüğüne götürülerek imha edildi. Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, halk ve çevre sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

