Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Denetimleri: 7 Silah, 4 Gözaltı
Jandarma ekipleri iki ilçede operasyon düzenledi
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde ruhsatsız silah denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 36 adet mermi ele geçirildi.
4 şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken, olaylarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
