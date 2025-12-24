DOLAR
Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Denetimleri: 7 Silah, 4 Gözaltı

Siverek ve Eyyübiye'de jandarma denetimlerinde 7 ruhsatsız silah ve 36 mermi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:02
Jandarma ekipleri iki ilçede operasyon düzenledi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde ruhsatsız silah denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 36 adet mermi ele geçirildi.

4 şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken, olaylarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

