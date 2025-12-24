Sarıyer'de 2025'te Suç Oranı Yüzde 19 Azaldı — Huzur Toplantısı Sonuçları

Sarıyer'de 2025 Huzur Toplantısı: Suç Oranı Yüzde 19 Azaldı

Sarıyer'de düzenlenen 2025 yılı 'Huzur Toplantısı'nda ilçedeki asayiş çalışmalarına ilişkin yıllık veriler paylaşıldı. Toplantıya Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Sarıyer Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Akbaş ve Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu katıldı.

Genel asayiş verileri

Toplantıda 2024 yılında ilçede toplam 8.694 olay yaşandığı, 2025 yılında ise geride kalan 11 aylık dönemde olay sayısının 7.017 olduğu, bunun sonucunda suç oranının yüzde 19 azaldığı bildirildi. Olay aydınlatma oranı 2024'te %97 iken 2025'te %99 olarak kaydedildi.

Narkotik ve mali operasyonlar

2025 yılında narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1.781 kişiye işlem yapıldı, 177 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 27 kilo 152 gram uyuşturucu ve 1.112 adet uyuşturucu hap bulundu. Yapılan operasyonlarda toplam 5.609.757 TL para ve malvarlığına el konuldu.

Ayrıca ilçede 958 kişiye 379 idari işlem uygulandı ve toplam 3.226.000 TL para cezası kesildi.

Kadına yönelik şiddet ve koruma tedbirleri

KADES ihbar sayısı 2024'te 31 iken 2025'te 19'a geriledi; bu düşüş yüzde 38 olarak açıklandı. Şiddet nedeniyle yapılan müracaatlar 593'ten 336'ya düşerek yüzde 43 azaldı. Gelen önleyici tedbir kararı sayısı 1.998'den 1.958'e inerek yüzde 2 oranında azalma gösterdi. Çağrı üzerine verilen koruma kararı sayısı ise 3'ten 4'e çıkarak yüzde 33 arttı.

Okul çevresi uygulamaları

Emniyet ekipleri okul çevresinde 240 uygulama gerçekleştirdi; 2.560 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Aranması olan 7 şüpheli yakalandı. Trafik cezası olarak 6 şahsa toplam 43.674 TL ceza uygulandı. Uygulamalarda 175 adet tütün mamulü ve 12 gram narkotik madde ele geçirildi, bir tekel bayii hakkında adli işlem yapıldı.

GBT sorguları ve ele geçirilen materyaller

Sarıyer Emniyeti verilerine göre GBT sorgulanan şahıs sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artış yaşandı; sorgulama sayısı 2024'te 931.479 iken 2025'te 1.949.182'ye yükseldi. Aranan şahıs yakalama sayısı yüzde 7 artışla 1.926 oldu.

Ele geçirilen materyallerde de artış rapor edildi: ruhsatsız tabanca 238'den 299'a, kurusıkı tabanca 51'den 61'e çıktı. 2024'te 2 olan mühürlenen işyeri sayısı, 2025'te 23'e yükseldi (yüzde bin 50 artış).

Yetkililerin değerlendirmesi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Müdürlüğümüzce suç ve suçlarla mücadelede Sarıyer’in huzuru, İstanbul’un huzuru şiarıyla bireylerin huzur ve güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. ... İlçemiz dahilinde suçların önlenmesi, işlenen suçların aydınlatılarak faillerinin adalete teslim edilmesi en öncelikli görevimiz. Bu anlayışla ilimiz ve ilçemiz sınırlarında yaşayan her bireyin güven içerisinde bir yaşam sürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız her zamanki gibi kararlılıkla devam etti."

Toplantıda paylaşılan veriler, ilçede asayiş ve güvenlik çalışmalarının etkinliğine dair somut göstergeler sunarken, yetkililer önleyici ve adli müdahalelerin devam edeceğini vurguladı.

