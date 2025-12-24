DOLAR
Saryagaş'ta drift kazası: 12 metrelik yılbaşı ağacı devrildi

Saryagaş kent meydanında drift yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip meydana kurulan 12 metrelik yılbaşı ağacını devirdi ve olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:40
Saryagaş'ta drift yapan sürücü 12 metrelik yılbaşı ağacını devirdi

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kazakistan’ın Saryagaş kentinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir sürücü kent meydanına kurulan 12 metrelik yılbaşı ağacı etrafında drift yaptı.

Birkaç tur atan sürücü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çarptığı yılbaşı ağacı devrildi. Çarpmanın ardından sürücü araçla olay yerinden kaçtı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde sürücünün ağaç etrafında drift yaptığı, ardından kontrolden çıkarak ağaca çarptığı görülüyor.

Yetkililer ve güvenlik birimleri, görüntüler ışığında olayla ilgili inceleme başlattı. Meydana kurulan süslemeler ve yılbaşı ağacının devrilmesi kentte dikkat çekti.

Kazakistan’da kent meydanında drift yapan sürücü, çarptığı 12 metrelik yılbaşı ağacını devirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

