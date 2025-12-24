Saryagaş'ta drift kazası: 12 metrelik yılbaşı ağacı devrildi

Saryagaş'ta drift yapan sürücü 12 metrelik yılbaşı ağacını devirdi

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kazakistan’ın Saryagaş kentinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir sürücü kent meydanına kurulan 12 metrelik yılbaşı ağacı etrafında drift yaptı.

Birkaç tur atan sürücü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çarptığı yılbaşı ağacı devrildi. Çarpmanın ardından sürücü araçla olay yerinden kaçtı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde sürücünün ağaç etrafında drift yaptığı, ardından kontrolden çıkarak ağaca çarptığı görülüyor.

Yetkililer ve güvenlik birimleri, görüntüler ışığında olayla ilgili inceleme başlattı. Meydana kurulan süslemeler ve yılbaşı ağacının devrilmesi kentte dikkat çekti.

