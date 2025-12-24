DOLAR
Silver Lake Huzurevi'nde Patlama: 3 Ölü, 5 Kayıp — Pensilvanya

Pensilvanya’daki Silver Lake Huzurevi’nde gaz kokusu sonrası patlamada 3 kişi öldü, 5 kişi kayıp; çöken binada kurtarma ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:04
Silver Lake Huzurevi'nde Patlama: 3 Ölü, 5 Kayıp — Pensilvanya

Silver Lake Huzurevi'nde patlama: 3 ölü, 5 kayıp

Pensilvanya eyaletinin Bristol Township bölgesinde bulunan Silver Lake Huzurevinde gaz kokusu alındıktan sonra meydana gelen patlamada, yetkililerin verdiği bilgiye göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi kayıp olarak bildirildi.

Patlama ve kurtarma çalışmaları

Bristol Township İtfaiye Şefi Kevin Dippolito olay yerinden yaptığı açıklamada, 174 yatak kapasiteli huzurevinde patlamanın ardından binanın bir bölümünün çöktüğünü ve alevlerin yükseldiğini belirtti. Dippolito, bazı kişilerin aile üyeleriyle birlikte olay yerinden ayrılmış olabileceğini, ancak bunun henüz doğrulanmadığını söyledi. Mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Kurtarma ekipleri enkazda elle kazı çalışmaları yürütürken, arama köpekleri, ağır ekipmanlar ve sonar sistemleri kullanılarak kayıplara ulaşılmaya çalışılıyor.

Gaz kaçağı şüphesi

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, düzenlediği basın toplantısında acil durum ekiplerinin yoğun gaz kokusu, alevler ve ikinci bir patlama riskine rağmen tahliye çalışmalarını özveriyle yürüttüğünü ifade etti. Shapiro, patlamaya gaz kaçağının neden olmuş olabileceğine dair ön değerlendirme niteliğinde deliller bulunduğunu vurguladı.

PECO'dan açıklama

Yerel doğalgaz şirketi PECO yapılan açıklamada, ekiplerin huzurevindeki gaz kokusu ihbarına müdahale ettiği sırada patlamanın yaşandığını bildirdi. Açıklamada, ilk müdahale ekipleri ve bölge sakinlerinin güvenliği için tesisin doğalgaz ve elektrik bağlantılarının kesildiği, şirket ekipmanlarının veya gaz hattının olayda rolü olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi. Ayrıca bir çalışanın hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Pensilvanya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan müfettişler olay yerine sevk edildi. Komisyon sözcüsü, patlamanın gaz kaçağından kaynaklanıp kaynaklanmayacağının yapılacak kapsamlı incelemenin ardından netlik kazanacağını açıkladı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Silver Lake Huzurevi’nde gaz kokusu alınmasının ardından meydana...

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Silver Lake Huzurevi’nde gaz kokusu alınmasının ardından meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi kayıp olarak bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

