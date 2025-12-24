Sinop’ta Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı
Jandarma merkezi adreste baskın düzenledi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında merkez ilçe sınırlarında bir adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 20 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki, malt ve anason aroma kitleri ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
