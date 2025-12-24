DOLAR
Sinop’ta Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta jandarma ekipleri bir adrese düzenlediği operasyonda 20 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki, aroma kitleri ve ruhsatsız tabanca ele geçirip 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:50
Jandarma merkezi adreste baskın düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında merkez ilçe sınırlarında bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 20 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki, malt ve anason aroma kitleri ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

