Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Boyabat'ta 20 kilogram tütün ve 10 bin makaron ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışması sonucu düzenlenen operasyonda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta adli arama gerçekleştirildi.

Aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin adet dolu makaron bulundu.

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

