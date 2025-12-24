DOLAR
Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Boyabat'ta 20 kilogram tütün ve 10 bin makaron ele geçirildi

Boyabat'ta jandarma ekiplerinin istihbari çalışması sonucu 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin dolu makaron ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:56
Jandarma ekiplerinin istihbari çalışması sonucu düzenlenen operasyonda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta adli arama gerçekleştirildi.

Aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin adet dolu makaron bulundu.

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

