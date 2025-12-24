DOLAR
Sinop'ta KYK Mahmut Kefevi Yurdu'nda yangın alarmı: Sigara dumanı paniğe yol açtı

Sinop'ta KYK Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda çalan yangın alarmı sigara dumanından kaynaklandı; kısa süreli panik yaşandı, yaralanma ve hasar yok.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:53
Sinop'ta KYK Mahmut Kefevi Yurdu'nda yangın alarmı: Sigara dumanı paniğe yol açtı

Sinop'ta KYK Mahmut Kefevi Yurdu'nda yangın alarmı: Sigara dumanı paniğe yol açtı

Olayın detayları

Sinop’ta KYK Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdunda yangın alarmı çaldı. Alarmın devreye girmesiyle öğrenciler tedbir amaçlı bina dışına çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın olmadığı, alarmın ise sigara dumanından kaynaklandığı belirlendi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından alarm sistemi kapatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, kısa süreli panik yaşayan öğrenciler daha sonra yurda alındı.

ALARMIN ÇALMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLER TEDBİR AMAÇLI OLARAK BİNA DIŞINA ÇIKTI.

ALARMIN ÇALMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLER TEDBİR AMAÇLI OLARAK BİNA DIŞINA ÇIKTI.

ALARMIN ÇALMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLER TEDBİR AMAÇLI OLARAK BİNA DIŞINA ÇIKTI.

