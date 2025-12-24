Şırnak İdil'de 'kız meselesi' bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı

Olay yerinde müdahale yapıldı, soruşturma sürüyor

Şırnak’ın İdil ilçesinde, iddiaya göre "kız meselesi" yüzünden dün gece saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında R.A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu Z.B. sırtından aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Z.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yaralı İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNE BAĞLI SIRTKÖY BELDESİ FIRAT MAHALLESİ’NDE KIZ MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA KANLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA BİR KİŞİ BIÇAKLA AĞIR YARALANIRKEN, 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.