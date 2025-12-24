DOLAR
Şırnak İdil'de 'kız meselesi' bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı

İdil ilçesinde 'kız meselesi' tartışması kavgaya dönüşüp bıçaklı saldırıya dönüştü. Z.B. ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:22
Olay yerinde müdahale yapıldı, soruşturma sürüyor

Şırnak’ın İdil ilçesinde, iddiaya göre "kız meselesi" yüzünden dün gece saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında R.A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu Z.B. sırtından aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Z.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yaralı İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

