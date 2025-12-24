Sivas’ta D-100’de Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Sivas’ta D-100 Karayolu’nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, D-100 karayolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, 58 KA 488 plakalı aracı kullanan Özdemir Yılmaz sürücüsünün kontrolünü kaybederek araçla şarampole devrildi ve takla attı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özdemir Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. ve S.Y. ağır yaralandı.

Hastane ve Soruşturma

Ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özdemir Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ İSE AĞIR YARALANDI.