DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Sivas’ta D-100’de Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde D-100 karayolu yakınında şarampole devrilen otomobilde sürücü Özdemir Yılmaz yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:53
Sivas’ta D-100’de Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Sivas’ta D-100 Karayolu’nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, D-100 karayolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, 58 KA 488 plakalı aracı kullanan Özdemir Yılmaz sürücüsünün kontrolünü kaybederek araçla şarampole devrildi ve takla attı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özdemir Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. ve S.Y. ağır yaralandı.

Hastane ve Soruşturma

Ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özdemir Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ İSE AĞIR YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
2
Çorum’da hafif ticari araç 8 metrelik duvardan saha içine düştü: 1 ağır yaralı
3
Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonu: 232 Aranan Yakalandı, 23’ü Cezaevine Gönderildi
4
Bursa Nilüfer'de Uyuşturucu İmalathanesine Jandarma Operasyonu: 1 Gözaltı
5
8 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Kadın Fethiye’de Yakalandı
6
Burdur’da Yolcu Otobüsü Sürücüsüne Ceza: Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı
7
Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı