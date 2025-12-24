DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Sivas'ta Servis Kazası: 14 Öğrenci Yaralandı — Vali Şimşek Hastanede İnceledi

Sivas’ın Alahacı yakınlarında servis kazasında 14 öğrenci ve şoför yaralandı; Vali Dr. Yılmaz Şimşek yaralıları hastanede ziyaret etti, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:08
Sivas'ta Servis Kazası: 14 Öğrenci Yaralandı — Vali Şimşek Hastanede İnceledi

Sivas’ta Servis Kazasında 14 Öğrenci Yaralandı

Sivas merkezine bağlı Alahacı köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen servis kazasında 14 öğrenci ile servis şoförü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazanın, Yıldız Beldemize lise öğrencilerini taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Olay yerine intikal eden jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Vali Dr. Yılmaz Şimşek Hastanede İnceleme Yaptı

Sağlık durumları hakkında bilgi almak üzere yaralıları ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, doktorlardan bilgi aldı ve hastane çıkışında açıklama yaptı.

"Çok şükür durumları iyi, hayati tehlikeleri yok"

Vali Şimşek, "Merkeze bağlı Alahacı köyümüzden Yıldız Beldemize lise öğrencilerimizi taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ilimiz merkezindeki çeşitli hastanelerde şu anda tedavi altında. Bu kaza sonucunda 14 öğrencimiz ile servis şoförümüz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. 2 öğrencimizin orta düzeyli yaralandığını değerlendiriyoruz. Bizler de şu anda hastanedeyiz ve yaralılarımızı yerinde ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Ben kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, SABAH SAATLERİNDE MERKEZE BAĞLI ALAHACI KÖYÜ YAKINLARINDA MEYDANA...

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, SABAH SAATLERİNDE MERKEZE BAĞLI ALAHACI KÖYÜ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN ÖĞRENCİLERİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, SABAH SAATLERİNDE MERKEZE BAĞLI ALAHACI KÖYÜ YAKINLARINDA MEYDANA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 28 Yıl Hapisle Aranan Kadın Hırsız Kıskıvrak Yakalandı
2
Zonguldak servis kazası: 6 kamu görevlisine 3 yıl 6 aya kadar hapis talebi
3
Elvan Özerdim davasında savcılık mütalaası: Cinsel saldırı maddesi yer aldı
4
Konya'da Minibüs Sürücüsü Makas Atarak Trafiği Tehlikeye Düşürdü
5
Manisa'da Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık: Vali Özkan'ın Stratejisi
6
Moskova'da bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti
7
Düzce'de Yolcu Otobüsünde 46.655 Silah Parçası Ele Geçirildi — 6 Gözaltı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor