Sivas'ta Servis Kazası: 14 Öğrenci Yaralandı — Vali Şimşek Hastanede İnceledi

Sivas’ta Servis Kazasında 14 Öğrenci Yaralandı

Sivas merkezine bağlı Alahacı köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen servis kazasında 14 öğrenci ile servis şoförü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazanın, Yıldız Beldemize lise öğrencilerini taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Olay yerine intikal eden jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Vali Dr. Yılmaz Şimşek Hastanede İnceleme Yaptı

Sağlık durumları hakkında bilgi almak üzere yaralıları ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, doktorlardan bilgi aldı ve hastane çıkışında açıklama yaptı.

"Çok şükür durumları iyi, hayati tehlikeleri yok"

Vali Şimşek, "Merkeze bağlı Alahacı köyümüzden Yıldız Beldemize lise öğrencilerimizi taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ilimiz merkezindeki çeşitli hastanelerde şu anda tedavi altında. Bu kaza sonucunda 14 öğrencimiz ile servis şoförümüz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. 2 öğrencimizin orta düzeyli yaralandığını değerlendiriyoruz. Bizler de şu anda hastanedeyiz ve yaralılarımızı yerinde ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Ben kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi.

