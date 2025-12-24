Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Taitung'ta Hissedildi

Taitung merkezli sarsıntı başkent Taipei'ye kadar ulaştı

Tayvan’ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) depremin 11.9 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Sarsıntı, başkent Taipei dahil birçok bölgede hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde yapılan kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Depremin anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

