DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Taitung'ta Hissedildi

Tayvan'ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 11.9 km derinlikte; Taipei'de hissedildi. Can kaybı yok, Ulusal İtfaiye hasar bildirmedi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:39
Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Taitung'ta Hissedildi

Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Taitung'ta Hissedildi

Taitung merkezli sarsıntı başkent Taipei'ye kadar ulaştı

Tayvan’ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) depremin 11.9 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Sarsıntı, başkent Taipei dahil birçok bölgede hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde yapılan kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Depremin anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tayvan'ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
2
Çorum’da hafif ticari araç 8 metrelik duvardan saha içine düştü: 1 ağır yaralı
3
Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonu: 232 Aranan Yakalandı, 23’ü Cezaevine Gönderildi
4
Bursa Nilüfer'de Uyuşturucu İmalathanesine Jandarma Operasyonu: 1 Gözaltı
5
8 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Kadın Fethiye’de Yakalandı
6
Burdur’da Yolcu Otobüsü Sürücüsüne Ceza: Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı
7
Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı