Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama, 5 milyon 127 bin 650 TL'lik Vurgun

Tekirdağ'da JASAT ve KOM'dan Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy merkezli bir dolandırıcılık şebekesine yönelik yürüttükleri projeli ve takipli operasyonda önemli bir vurgunu ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, ele geçirilen mal varlığının toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 127 bin 650 TL olarak bildirildi.

Olayın Başlangıcı ve Soruşturma

Soruşturmaya göre, 6 Aralık 2025 tarihinde Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 70 yaşındaki S.Ç.'nin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından yaklaşık 1 milyon 390 bin TL değerinde dolandırıldığı tespit edildi. Mağdura ait altın ve paraları elden alan ve 'eldenci' olarak tabir edilen 1 şüpheli, 11 Aralık 2025 tarihinde yapılan ara yakalamada tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

17 Aralık Operasyonu ve Ele Geçirilenler

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 17 Aralık 2025 tarihinde İstanbul ve Tekirdağ'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 15 sim kart, 2 para sayma makinesi, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 773 bin 400 TL, 1.655 euro, 11.577 dolar ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçen altınlar arasında 32 altın bilezik, 5 altın zincir kolye, 11 çeyrek altın, 1 yarım altın, 5 tam altın, 4 adet 1 gram 22 ayar altın, 3 adet 1 gram 24 ayar altın ve 3 adet 0,5 gram altın bulundu. Yetkililer, ele geçirilen mal varlığının toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 127 bin 650 TL olduğunu açıkladı.

Hukuki Süreç ve Mağdurun Durumu

Operasyon kapsamında ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, işlemlerin tamamlanmasının ardından mağdur S.Ç.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler 19 Aralık 2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi; dosya kapsamında 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

