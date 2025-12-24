DOLAR
Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi'nde motosikletin çarptığı 38 yaşındaki K.B. yaralandı; Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:51
Kaza Detayları

Kaza, dün akşam saat 18.55 sıralarında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi üzerinde seyreden M.T. yönetimindeki 59 AJV 175 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan 38 yaşındaki yaya K.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, kazada motosiklette maddi hasar oluştu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü M.T.'nin yapılan kontrolde alkol testi negatif çıkarken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

