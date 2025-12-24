Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Kaza Detayları
Kaza, dün akşam saat 18.55 sıralarında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi üzerinde seyreden M.T. yönetimindeki 59 AJV 175 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan 38 yaşındaki yaya K.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, kazada motosiklette maddi hasar oluştu.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Motosiklet sürücüsü M.T.'nin yapılan kontrolde alkol testi negatif çıkarken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.
