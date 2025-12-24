Tekirdağ’da silahlı saldırı davası: Sanığa müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis

Tekirdağ’da silahlı saldırı davasında karar: Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2024 yılında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bir polisin de bulunduğu 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Davada sanığa ağır cezalar verildi.

Duruşma ve katılımcılar

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Eren Uzuner, SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın savunması

Savunma için söz alan sanık, mahkeme heyetine delillerin tam olarak toplanıp toplanmadığını sordu. Mahkeme başkanının yalnızca savunma yapması yönündeki uyarısı üzerine sanık, delillerin duruşmada okunmasını talep etti. Sanık, kendisiyle oynandığını ve yapay zekâ yoluyla zihninin okunduğunu iddia ederek, 'Benim sürekli duygularımla oynadılar, yapay zeka ile aklımı okuyup benim Allah’a olan isyanımı şarkıcılara satıyorlar. Kliplerinde benimle dalga geçiyorlar. Beni delirtmeye çalışıyorlar. Çokça sordum, benim duygularımla neden oynuyorsunuz, beni delirtmek mi istiyorsunuz diye, yemin ettiler öyle bir şey yok diye' ifadelerini kullandı.

Ailelerin tepkisi

Hayatını kaybeden Fatma Özdemir’in babası Kemal Özdemir, duruşmada kızının çocukluğundan söz ederek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi: 'Ben evladımı ne zorluklarla büyüttüm, ben cezaevinde ne acılar çektim. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Benim kızım 10 yaşına kadar kolumda uyurdu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.'

Olayda hayatını kaybeden Barkın Perçin’in babası Mustafa Perçin idam cezasının getirilmesini talep etti. Fatma Özdemir’in ablası Selen Özdemir ise ağırlaştırılmış müebbet kararına rağmen acılarının dinmediğini belirterek, 'Ben bu cani ve katillerin hepsinin idam cezası ile cezalandırılmasını talep ediyorum. Benim annem çocuk kilosuna düştü. Vicdanımız hiçbir şekilde rahat değil. Ben her gün kız kardeşimin kabrine gidiyorum. Bu insanların yaşaması hak mıdır? Bu insanlara kısas gelmeli, idam gelmeli, başka insanların canı yanmamalı' dedi.

Mahkemenin kararı

Mahkeme heyeti, sanığa iki kişiye yönelik eylemleri nedeniyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık hakkında 3 kişiye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından toplam 36 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Evkur Mağazasında 2025 Ekim ayında meydana gelmiş; zanlı 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı.

