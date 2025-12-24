Tekirdağ'da Uyuşturucuya Geçit Yok: 197 Şüpheli, 11 Tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 197 şüpheliye işlem, 11 tutuklama

Tekirdağ genelinde narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik denetim ve operasyonlarında 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 11 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonun kapsamı

Operasyonlar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, NARVAS ihbarları doğrultusunda 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmalar; 11 ilçe, 62 mahalle ve toplam 189 uygulama şeklinde yürütüldü.

Uygulamalarda, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 167 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 30 kişi olmak üzere toplam 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilenler

Çalışmalar sonucunda zehir tacirlerinden toplam 760 gram çeşitli uyuşturucu madde, 3 bin 839 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 280 TL ele geçirildi. Operasyonel çalışmalar sonucunda adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetin çağrısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarıyla mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezine başvurulması; acil olmayan ihbar ve talepler için ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı bildirim yapılması istendi.

TEKİRDAĞ GENELİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, SOKAK SATICILARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE OPERASYONLARDA 197 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIRKEN, UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 11 KİŞİ TUTUKLANDI.