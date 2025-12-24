DOLAR
Tekirdağ'da Uyuşturucuya Geçit Yok: 197 Şüpheli, 11 Tutuklama

Tekirdağ'da 15-22 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheliye işlem yapıldı; 11 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, çok sayıda madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:28
Tekirdağ genelinde narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik denetim ve operasyonlarında 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 11 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonun kapsamı

Operasyonlar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, NARVAS ihbarları doğrultusunda 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmalar; 11 ilçe, 62 mahalle ve toplam 189 uygulama şeklinde yürütüldü.

Uygulamalarda, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 167 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 30 kişi olmak üzere toplam 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilenler

Çalışmalar sonucunda zehir tacirlerinden toplam 760 gram çeşitli uyuşturucu madde, 3 bin 839 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 280 TL ele geçirildi. Operasyonel çalışmalar sonucunda adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetin çağrısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarıyla mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezine başvurulması; acil olmayan ihbar ve talepler için ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı bildirim yapılması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

