Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
Mahkeme davayı beraatla sonuçlandırdı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme beraat kararı verdi.
Karar, iddia konusu suçlamanın kabul edilmemesiyle davanın beraatle sonlanmasını sağladı.
Gelişme, siyaset ve hukuk gündeminde takip edilen bir dava olarak kayda geçti.
