Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla açılan davasında mahkeme beraat kararı verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:12
Mahkeme davayı beraatla sonuçlandırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme beraat kararı verdi.

Karar, iddia konusu suçlamanın kabul edilmemesiyle davanın beraatle sonlanmasını sağladı.

Gelişme, siyaset ve hukuk gündeminde takip edilen bir dava olarak kayda geçti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat edilmesine karar verildi

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

