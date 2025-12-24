DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,68 0,03%
ALTIN
6.178,7 0,04%
BITCOIN
3.726.151,53 1,11%

Uşak'ta İplik Fabrikası Yangını Büyümeden Söndürüldü

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; hasar ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:42
Uşak'ta İplik Fabrikası Yangını Büyümeden Söndürüldü

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayın gelişimi

Yangın, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın çatısına ulaştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde ve çatı katında hasar oluştu. Bazı makineler ile çatıda bulunan güneş panellerinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının meydana geldiği bölüm dron ile havadan görüntülendi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

UŞAK’TA İPLİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

UŞAK’TA İPLİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

UŞAK’TA İPLİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
2
Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı
3
Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı
4
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
5
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti
6
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
7
Karaman'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor