Uşak'ta İplik Fabrikası Yangını Büyümeden Söndürüldü

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayın gelişimi

Yangın, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın çatısına ulaştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde ve çatı katında hasar oluştu. Bazı makineler ile çatıda bulunan güneş panellerinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının meydana geldiği bölüm dron ile havadan görüntülendi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

