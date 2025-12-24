DOLAR
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Yalova Emniyeti'nin 15-22 Aralık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı; çok sayıda sentetik hap, kokain, esrar ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:09
Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15-22 Aralık tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan zanlılarla ilgili gelişme açıklandı.

Operasyon ve ele geçenler

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 7 bin 580 sentetik hap, 36,52 gram sentetik kimyasal sıvı, 25,72 gram kimyasal madde, 12,63 gram kokain, 1,05 gram esrar, 2 tabanca ve 48 tabanca mermisi bulunuyor.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ek gözaltılar

Öte yandan polis denetimlerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından aranması bulunan 8 şüpheli de cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

