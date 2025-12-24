Yenidoğan Çetesi davası: 7’nci duruşma 2’nci gününde

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlar sonucu ölümlere yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi hakkındaki dava, 7’nci duruşmasının 2’nci gününde devam ediyor.

Dava ve ek iddianame

Geçtiğimiz günlerde yürütülen 2’nci dalga operasyon kapsamında hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi. Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilere yönelik hazırlanan ek iddianame ile sanık sayısı 61'e yükseldi.

Duruşmanın 2’nci günü ve yoklamalar

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen 7’nci duruşmanın 2’nci gününe, 6’sı tutuklu bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı; sanıklar sırayla savunma yapıyor.

Yenidoğan Çetesi davasının 7'nci duruşmasının görülmesine devam ediliyor