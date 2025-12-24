DOLAR
Yenidoğan Çetesi davası: 7’nci duruşma 2’nci gününde

Yenidoğan Çetesi'nin 7’nci duruşması 2’nci gününde Bakırköy'de sürüyor; yeni iddianameyle sanık sayısı 61'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:39
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlar sonucu ölümlere yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi hakkındaki dava, 7’nci duruşmasının 2’nci gününde devam ediyor.

Dava ve ek iddianame

Geçtiğimiz günlerde yürütülen 2’nci dalga operasyon kapsamında hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi. Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilere yönelik hazırlanan ek iddianame ile sanık sayısı 61'e yükseldi.

Duruşmanın 2’nci günü ve yoklamalar

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen 7’nci duruşmanın 2’nci gününe, 6’sı tutuklu bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı; sanıklar sırayla savunma yapıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

