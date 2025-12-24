Zonguldak servis kazası: 6 kamu görevlisine 3 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Kaza ve dava süreci

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde 14 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen okul servisi kazasında ortaokul öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, 18 öğrenci ile sürücü yaralanmıştı. Olayla ilgili yargılama Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Duruşmada sanık M.S. ile diğer beş sanığın avukatları, kazada ölen 16 yaşındaki Büşra Akın’ın ailesi ve diğer öğrenciler hazır bulundu.

Ailenin tepkisi

Yücel Akın (kazada hayatını kaybeden Büşra Akın’ın babası) mahkemede bilirkişi raporlarına itiraz ederek şunları söyledi:

"Önceki beyanlarımı ve celse arasında sunduğum bilirkişi raporlarına karşı itirazlarımı içerir dilekçemi aynen tekrar ediyorum. Soruşturma aşamasında meydana gelen kazada sanıkların sorumlu olduğu bilirkişi raporlarıyla sabit hale gelmiş iken mahkemenizce dosyaya kazandırılan en son tarihli bilirkişi raporunda sanıkların meydana gelen olayda kusur ve sorumluluğu bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. Bu raporu kabul etmem mümkün değildir. Dosyanın geldiği aşamada tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıkların ihmal göstererek yıllardır yapılan şikâyetleri göz ardı ederek bu kazanın meydana gelmesinde başlıca etken olmuşlardır. Kaza tarihinden sonra kazanın meydana geldiği mahalle oto korkuluk yapılmıştır. Madem oto korkuluk şartları olay tarihinde de yoktu neden daha sonradan yapıldı. Sırf bu husus dahi sanığın savunmalarına itibar edilemeyeceğini göstermektedir. Bütün bu hususlar gözetilerek sanıkların sorumluluğu konusunda rapor düzenlemekle görevli bilirkişiler bütün hususları göz ardı ederek sanıkların sorumluluğunun bulunmadığına dair görüş bildirmişlerdir. Biz mahkemenizce rapor düzenleyen bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Ayrıca kaza tarihinden önce servis aracının kontrolünü yapan sanıklar yönünden usule aykırı ve gerçek dışı düzenlenmiş belge nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiğini düşünüyorum. Bu hususta da yine suç duyurusunda bulunacağım. Ben sanıkların eyleminin esasen bir ölüme neden olma suçunu oluşturduğunu düşünüyorum. Mahkemenizce de bu hususta birleştirme talebinde bulunulmasına rağmen ilgili mahkemede bu kabul görmemiştir ancak yine de mahkemenize bu hususta teşekkür ederim. En son dosyaya kazandırılan bilirkişi raporunun mahkemenizce hükme esas alınmamasını, tüm dosya kapsamı gözetilerek sanıkların atılı suçtan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyorum."

Oya Akın (anne) ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sene okul mezunlar verirken biz bu gururu, görevini doğru yapamayan insanlar tarafından yaşayamadık. Onlar bu durumları görmezden geldiler ve benim çocuğum hayatından oldu. Ben evladımın kokusunu özledim. Buna görevini kötüye kullanan insanlar sebep oldu. Bu şekilde dışarıda serbest gezmelerini istemiyorum. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ederim"

Sanık Mustafa S. de önceki savunmalarını tekrar ederek, ihale ve araç denetimine ilişkin görevlerinin bulunmadığını belirtti: "Benim mevcut olayda ihale ve araç denetimine ilişkin herhangi bir görevim bulunmamaktadır. Bu hususta mahkemenize detaylı olarak savunmada bulunmuştum. Bu savunmalarımı da aynen tekrar ediyorum. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim"

Savcının mütalaası ve istenen cezalar

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Milli Eğitim çalışanı oldukları belirtilen bazı sanıkların görevlerini kasten yerine getirmedikleri iddia edildi. Savcılık, Mustafa Y., Mustafa S. ve Kadir B. hakkında sözleşme öncesi belgelerde yapılması gereken kontrolleri yapmayarak "kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek"le; Ender B., Emre K. ve Mehmet K. hakkında ise araç ve sürücünün günlük denetimini uygun şekilde yapmayarak aynı suçtan sorumluluk bulunduğu yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada ayrıca, Fikret B. isimli sürücünün geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesi ile ve yaş şartına haiz olmadan araç kullandığı, aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı ve belgelerin kontrol edilmemesi nedeniyle oluşan icrai davranışların sonuçta ölüme ve birden fazla yaralanmaya yol açtığı belirtildi; bu nedenle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan kaza alanında oto korkuluk kullanımının zorunlu olmaması ve trafik tespit tutanağında yol kusuruna ilişkin tespitler ile ilgili genelge dikkate alınarak Karayolları Şefi Serkan A. hakkında kusur bulunmadığı, savcılık tarafından beraatinin talep edildiği kaydedildi.

Savcılık mütalaasında, Mustafa S., Emre K., Ender B., Mehmet K., Kadir B. ve Mustafa Y. hakkında "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan her biri için 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Duruşmanın ertelenmesi

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunma talepleri doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendi.

