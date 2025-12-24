DOLAR
Zonguldak'ta Kurşun Yağdı: Boşanma Aşamasındaki Eş Anne ve Kızını Öldürdü

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin saldırısında Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç (64) yaşamını yitirdi; şüpheli Yusuf Ü. jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:09
Kilimli ilçesi Şirinköy'de yaşanan olayda, hasta ziyaretinden dönen anne ve kız, boşanma aşamasındaki eş tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Tülay Ündeş (45) annesi Zaide Alkaç (64) ile birlikte hasta ziyareti yaptı. Dönüşte köprü üzerinde ilerlerken, yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. araçla yanlarına yaklaştı.

İddialara göre araçtan av tüfeğini aldığı belirtilen emekli maden işçisi Yusuf Ü., "Şimdi konuş" diye bağırdıktan sonra 7-8 el ateş etti. Evlerinin yolunda silahı görünce kaçmaya çalıştıkları sırada anne ve kızı kurşunların hedefi oldu. Üç çocuk annesi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma operasyonu ve yakalama

Olay sonrası şüphelinin ceketini düşürerek hızla kaçtığı bildirildi. Jandarma ekipleri, çevre illeri de kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlattı; kaçabileceği güzergâhlar ve ara yollarda yol uygulamaları yapıldı. Yusuf Ü., kaçtığı araçla birlikte Kilimli ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Tedbir kararı, inceleme ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, Jandarma Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede delil topladı. Boşanma süreci kapsamında Yusuf Ü. hakkında daha önce tedbir kararı bulunduğu, bu kararın geçen haziran ayında sona erdiği öğrenildi.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma komando ekipleri bölgede güvenliği sağladı. Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazeleri otopsi için Muslu Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

